Em Anita Garibaldi, governador inaugura a Rua Coberta

O governador Jorginho Mello inaugurou neste sábado, 25, a Rua Coberta Artur Barbosa Ramos, no centro de Anita Garibaldi, na Serra catarinense. No ato, ao lado de lideranças políticas, do prefeito da cidade, João Cidinei da Silva; da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, o governador também anunciou investimentos para o município.

A obra faz parte das ações voltadas para o desenvolvimento turístico da cidade, com o propósito de receber eventos e disponibilizar para a população um ambiente mais confortável. A Rua Coberta recebe o nome de “Artur Barbosa Ramos” em homenagem ao cidadão que morou mais de 40 anos na esquina da rua e contribuiu com o desenvolvimento da cidade.

Para o governador Jorginho Mello, poder inaugurar uma rua coberta que será usada pelas famílias do município, em dias de sol e chuva, é extremamente gratificante. Ele também aproveitou para comentar sobre os recursos da ordem de R$ 1.000.000,00 liberados para o investimento no asfalto da SC-390.

“O local já está disponível para as pessoas virem em tempo chuvoso, tempo de frio, em qualquer situação, podendo usufruir desse espaço coberto em qualquer hora, isso é para integrar as famílias. Prestigiando aqui, liberamos mais investimentos para o asfalto que tá sendo terminado agora”, disse o governador.

O prefeito de Anita Garibaldi, João Cidinei da Silva, fala como a Rua Coberta irá proporcionar para o município a possibilidade de realizar mais eventos e manter a família unida. “É muito gratificante poder presenciar essa obra finalizada, iremos com certeza realizar diversos eventos por aqui, como na nossa Paróquia”.

Para o filho de Artur Barbosa Ramos – homenageado que dá nome à Rua, em frente à residência do falecido pai – o reconhecimento ficará na história do município. “Estou muito realizado com essa homenagem. Meu pai ficará na história do município e com certeza ele está muito feliz da onde ele estiver”, expressa Dhian Rafael Barbosa Ramos.

Por João Eduardo | SECOM