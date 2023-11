Encontro Nacional das mulheres cooperativistas em alto mar: Com a presença de uma comandante da Serra catarinense

A agricultura e pecuarista de São Joaquim, Katia Helena Fenner Rodrigues, representou a serra catarinense pela primeira vez a mulher comandante, esteve junto com mais de 2.000 mulheres de todos os estados, compartilhando momentos únicos e incríveis, aprendendo e trocando informações sobre o setor do Agronegócio!

ENMCOOP 2023: O Início de uma Epopeia Inesquecível

No coração pulsante do principal porto brasileiro, onde um quarto da balança comercial do país ganha vida, mais de 2 mil mulheres do campo se reuniram para dar vida a uma jornada que transcende as fronteiras do agro. O Porto de Santos, majestoso e simbólico, tornou-se o ponto de partida para uma experiência única, onde essas mulheres incríveis viam, de perto, o resultado palpável de seu trabalho, alimentando navios e posicionando o Brasil como protagonista na produção global de alimentos.

Como os exploradores de outrora, que desbravavam novos territórios em caravelas, as mulheres do agro, vindas de todos os cantos do país, convergiram para o porto, não em busca de terras desconhecidas, mas para embarcar em uma odisseia única a bordo do MSC Preziosa, o cenário do Encontro Nacional de Mulheres Cooperativas (ENMCOOP) de 2023. Essas mulheres, resolutas em enfrentar as adversidades do setor agrícola, tornaram-se, por alguns dias, marinheiras destemidas, muitas delas experimentando o mar pela primeira vez.

Sob o lema “mulheres são como águas quando encontram, crescem…”, elas não apenas navegaram, mas transformaram essa aventura em uma jornada magnífica, repleta de intuição, conhecimento, lágrimas, risos e sentimentos. Histórias transbordantes modificaram vidas para melhor, criando memórias indeléveis que certamente ecoarão nos corações daqueles que tiveram o privilégio de estar presentes.

A bordo do luxuoso MSC Preziosa, a tripulação proporcionou um tratamento à altura do evento. Márcia Leite, Diretora de Operações Portuárias e Assuntos Governamentais da MSC Cruzeiros, expressou a alegria e emoção de participar de um evento tão singular, assegurando que cada mulher fosse tratada com cordialidade e serviços de alta qualidade. Às 15 horas do dia 21, no suntuoso Theatre Platinum, Lilian Munhoz, mestre de cerimônias e jornalista, deu as boas-vindas e anunciou uma programação cuidadosamente elaborada pela Diretora do Grupo Conecta, Luciana Martins, e sua talentosa equipe.

Uma programação integral, vislumbrando o universo dessas mulheres em 360º, abordou desde governança e sustentabilidade até a atenção dedicada à preparação física, mental e espiritual, e à prevenção da saúde feminina. Palestras recheadas de conteúdo foram uma jornada que abraçou desde temas técnicos das fazendas até questões de autodesenvolvimento, transformação, liderança e sucessão. A participação especial da ex-jogadora de basquete da seleção, Hortência Marcari, e de Marcelo Prado, que exploraram os desafios da gestão, acrescentou uma camada única e enriquecedora à experiência.

Quando a Revista Agro S/A recebeu o convite das comandantes Sônia Bonato e Luciana Martins, mal poderíamos conceber a extraordinária jornada que nos aguardava. Mais do que uma viagem, foi uma imersão no coração do agro, onde cada ser humano revelou sua essência, e as mulheres se destacaram como pilares de força e empatia.Nos próximos posts, navegue conosco, pois traremos fotos para relembrar momentos e guardar, para sempre, instantes que palavras não conseguem descrever.

Momentos inesquecíveis, agradecer a todos os momentos vivenciados,agradecer a tanto conhecimento adquirido, agradeço ao Grupo Conecta e a todos que o integram, as amigas maravilhosas que revi e a muitas que conheci, disse Katia.