Trabalhador fica gravemente ferido após explosão durante escavação na Serra Catarinense

Um trabalhador ficou gravemente ferido após uma explosão durante uma escavação para instalação de um poste de luz no condomínio Nevada, interior do município de Painel, na Serra catarinense, na tarde desta sexta-feira (1º).

Foto: Polícia Militar Rodoviária (PMRv)

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os envolvidos no acidente relataram que, após a detonação de uma primeira carga explosiva para abrir o buraco, eles reiniciaram a escavação com uma broca mecânica. No entanto, houve uma nova explosão, dessa vez por parte da carga explosiva não detonada anteriormente.

A vítima foi socorrida pelo responsável da obra, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe médica chegou ao local e constatou que o trabalhador apresentava várias escoriações nos membros inferiores devido a estilhaços de pedra, uma escoriação grave no braço esquerdo e também na mão direita, bem como um dedo quebrado.

O homem foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages.

A PMRv deslocou até o condomínio, juntamente com o apoio da guarnição do posto 11. Os policiais realizaram a verificação da segurança no local do acidente e orientaram os envolvidos acerca dos cuidados a serem tomados no manuseio de explosivos.