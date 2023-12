Tornado atinge município de Praia Grande, causa estragos e deixa desalojados; vídeo

Um tornado atingiu o município de Praia Grande na tarde deste sábado (02), causando estragos. A Defesa Civil da cidade confirmou a ocorrência do fenômeno natural.

Segundo relatórios, o tornado resultou em diversos danos materiais, incluindo destelhamentos de edificações, a queda de uma árvore sobre uma residência e o colapso de postes de energia elétrica. Em consequência desses incidentes, cinco pessoas foram forçadas a deixar suas casas, ficando desalojadas.

A Defesa Civil de Praia Grande, confirmou que contudo, apesar da severidade do tornado e dos danos causados, não houve registro de feridos.

Imagens e vídeos capturados por moradores locais mostram a magnitude do tornado e os estragos resultantes, ilustrando a força e o impacto repentino desse fenômeno meteorológico. A situação em Praia Grande agora gira em torno de esforços de recuperação e assistência aos desalojados, com as autoridades locais e equipes da Defesa Civil trabalhando para restaurar a normalidade e garantir a segurança e o bem-estar dos afetados.