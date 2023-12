Grave acidente na SC-114, próximo a vinícola Vivalti, deixa quatro vítimas em São Joaquim

Um grave acidente ocorreu na tarde de hoje na Rodovia SC-114, sentido Lages, próximo a vinícola Vivalti, quando um veículo Volkswagen Gol, de cor prata e placas Mercosul, saiu da pista e capotou. O incidente mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por volta das 17h28.

A Guarnição do ASU-274 e ABTR-78 deslocaram-se rapidamente até o local do acidente para prestar socorro às vítimas. Ao chegar, confirmaram que se tratava de quatro pessoas envolvidas no acidente, sendo duas atendidas pelos bombeiros e duas pelas equipes do SAMU.

Um homem, de 30 anos, passageiro do veículo, foi atendido pela guarnição do CBMSC. Ele estava consciente, desorientado, com sinais vitais estáveis e caminhando pelo local. O paciente relatou dores nos membros superiores e apresentava edema na parte frontal do crânio, sem suspeita de fraturas aparentes.

Uma mulher, de 19 anos, permaneceu no interior do veículo, sendo passageira do banco traseiro. Ela apresentava ferimento na face (lábio superior) e queixava-se de dor na altura do ombro do membro superior esquerdo, com suspeita de fratura de clavícula. A equipe de resgate imobilizou-a com um colar cervical, a colocou em uma maca rígida com tirante aranha e a retirou em ângulo de 60° pela porta traseira direita.

As vítimas foram prontamente encaminhadas para atendimento médico em unidades hospitalares da região. A rodovia SC-114, no trecho em questão, precisou ser parcialmente interditada para a realização do resgate e remoção do veículo acidentado.