Serra Catarinense recebe prova de triathlon extremo com atletas de sete países

Acontece no próximo sábado (9), a prova internacional de triathlon extremo, Fodaxman. Os atletas vão competir nas distâncias de 4km de natação, 173 km de ciclismo e 42 km de corrida. Nesta edição estão inscritos 50 atletas, que além dos brasileiros vindos de diversos estados, recebe competidores dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Argentina, Espanha e França também estão chegando no sul do estado. Neste ano a prova volta a subir a Serra do Rio do Rastro, rumo a Urubici.

A largada será ainda no escuro, às 4 horas da manhã, na Barragem do Rio São Bento com natação de 4 mil metros, depois saem pedalando até Urubici, passando pela Serra do Rio do Rastro, são 172 quilômetros com aproximadamente 3.650 metros de ganho de elevação.

A última etapa é a corrida saindo do centro de Urubici, finalizando no topo do Morro da Igreja, são 42 quilômetros com 1.250 metros de elevação.

Além de exigir um preparo físico de alto nível, a parte emocional é fundamental ao longo do percurso. “É uma prova que está em um patamar internacional e nós trazemos para o sul, justamente por conta da geografia que faz desta competição uma das mais difíceis do mundo. Todo o trajeto somado a Serra do Rio do Rastro e morro da igreja proporcionam uma altimetria elevada onde só os atletas muito bem preparados chegam no final”, pontua um dos organizadores do evento, Fernando Palhares.

Os atletas participam de um congresso técnico em Nova Veneza na sexta-feira (8), no Teatro Municipal. A largada da prova acontece no sábado (9), às 4 horas da manhã na Barragem do Rio São Bento, em Siderópolis, e com previsão de os primeiros atletas passarem pelas ruas centrais de Nova Veneza pedalando a partir das 5 horas da manhã. A divulgação dos resultados e cerimônia de premiação acontece no domingo (10), em Urubici.

O evento faz parte do XTri World Tour, que reúne as provas mais difíceis do planeta na modalidade de triathlon extremo. E a previsão dos primeiros atletas concluírem a prova, no município serrano, é de 12 horas.

