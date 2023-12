Sem motorista, caminhão desgovernado bate em carro e invade quintal de casas em Santa Catarina

O condutor do caminhão relatou ao Corpo de Bombeiros que não havia ninguém ao volante no momento do incidente.

Um caminhão desgovernado bateu em um carro e invadiu o quintal de pelo menos duas casas na manhã desta segunda-feira (4) em São Miguel do Oeste, no Oeste de Santa Catarina. O condutor do caminhão relatou ao Corpo de Bombeiros que não havia ninguém ao volante no momento do incidente.

Corpo de Bombeiros

O caminhão atingiu um carro que estava estacionado na rua, empurrando-o contra a calçada. Em seguida, o veículo invadiu o quintal de duas casas, parando sobre a escada de acesso principal de uma delas.

Segundo os bombeiros, as residências não sofreram danos estruturais. O caminhão parou antes de atingir as paredes ou a estrutura da construção. Também não houve vítimas, pois uma das casas estava vazia e na outra os moradores não foram atingidos pelo veículo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também realizou o gerenciamento dos riscos, sinalizando e isolando o local. A energia elétrica, que havia sido exposta devido à colisão do caminhão com um poste, foi desligada pela CELESC.