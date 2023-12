Polícia investiga casas e pousadas em áreas de preservação permanente em Urubici

Casas e pousadas construídas irregularmente em Áreas de Preservação Permanente (APP) no interior de Urubici, na Serra de Santa Catarina, foram objetos de investigação da Polícia Militar Ambiental na manhã de terça-feira (5). De acordo com a instituição, as residências não respeitam o distanciamento do curso d’água estabelecido no novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012).

Os responsáveis pelos imóveis foram identificados e a guarnição deu início aos procedimentos legais.

Com informações: NSC Total