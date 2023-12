Meteoro 40 vezes mais rápido que avião é visto no céu de SC e SP; veja o vídeo

Um meteoro 40 vezes mais rápido que um avião a jato comercial foi visto cortando o céu de Santa Catarina na madrugada desta quinta-feira, dia 7. O registro foi feito pelo astrônomo amador Jocimar Justino, em Monte Castelo, no Planalto Norte do estado.

Além de SC, o fenômeno também foi registrado em São Paulo por imagens capturadas por Sérgio Mazzi. Segundo Justino, que faz parte da Bramon, uma rede brasileira de monitoramento de meteoros, as imagens captadas nos dois estados foram fundamentais para estimar a velocidade do meteoro, que chegou a 50 mil quilômetros por hora.

“Destacando a incrível rapidez com que esses corpos celestes atravessam o céu”, comenta Justino. Por conta da velocidade, o fenômeno ficou visível por apenas 10 segundos, ainda assim, o tempo ficou acima da média de duração da maioria dos eventos registrados.

Com informações do Portal ND+