Homem morre após perder o controle do veículo e cair no Rio Carahá em Lages na tarde deste sábado 16

Na tarde deste sábado (16), por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente de queda de veículo no Rio Carahá, em Lages. Segundo os socorristas, o homem de 53 anos foi retirado de dentro do carro, que estava capotado na água, e imediatamente começaram as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. No entanto, a vítima não resistiu e faleceu no local.

O acidente ocorreu na avenida Belizário Ramos, no bairro São Cristóvão. O repórter Gabriel Senem da Rádio Clube esteve no local e relatou que o motorista estava sozinho no veículo, uma caminhonete Mitsubishi/L200, na hora do ocorrido. Segundo relatos de testemunhas, o carro estava em uma velocidade considerável e acabou se perdendo devido aos desníveis da pista. Ele bateu na cabeceira da passarela e caiu dentro do rio.

Populares tentaram ajudar o homem que ficou preso dentro do carro devido ao cinto de segurança, mas não conseguiram soltá-lo. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou ao local.

Com informações: Rádio Clube de Lages