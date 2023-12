Incêndio em Residencial de São Joaquim mobiliza bombeiros

Na noite desta quarta-feira, a equipe de bombeiros de São Joaquim foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência de madeira unifamiliar, localizada na Rua Rosângela Ribeiro Birck, Bairro Santa Paulina.

Por volta das 19h58, as viaturas ABTR-78 e ASU-413 foram deslocadas em resposta ao chamado do COBOM. Ao chegarem ao local, os bombeiros confirmaram a gravidade da situação, encontrando uma casa com cerca de 30m² totalmente envolta em chamas.

Para conter o incêndio, a equipe rapidamente montou uma linha adutora e duas linhas de ataque, utilizando dois lances de mangueira de ½ cada. O combate direto às chamas foi iniciado de forma eficaz, demonstrando a prontidão e a habilidade da equipe em situações de emergência.

Felizmente, não havia outras residências próximas, o que facilitou o isolamento do local e evitou a propagação do fogo. Após o controle do incêndio e a realização do rescaldo, a área foi deixada sob os cuidados do proprietário da residência afetada.

A comunidade de São Joaquim agradece o trabalho dedicado dos bombeiros, que, com coragem e profissionalismo, enfrentaram o desafio de combater o incêndio e proteger o patrimônio e a vida dos cidadãos.