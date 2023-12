Paróquia de São Joaquim prepara programação especial de Missas para Celebrar o Natal na Igreja Matriz

A Igreja Matriz de São Joaquim está se preparando para celebrar a época natalina com uma programação especial de missas, trazendo à comunidade momentos de reflexão, espiritualidade e celebração da fé.

O pároco Padre Thiago, anunciou uma programação que abrange os dias 23, 24 e 25 de dezembro, com horários escolhidos para acolher os fiéis e proporcionar experiências únicas durante as celebrações natalinas.

A programação tem início no dia 23 de dezembro, com uma missa marcada para as 15h, dando início aos preparativos para a grande festividade. A missa do dia 24 de dezembro será realizada às 9h, proporcionando um momento especial para aqueles que preferem iniciar o dia com as bênçãos do Natal. Às 20h do mesmo dia, a Igreja Matriz de São Joaquim acolherá a Missa Solene do Natal, uma celebração marcante e repleta de simbolismo.

No dia 25 de dezembro, a comunidade terá a oportunidade de participar de duas missas, sendo a primeira às 9h e a segunda às 19h, encerrando as celebrações natalinas com a alegria e a esperança que a data representa.

O Natal ocupa um lugar especial na tradição da Igreja Católica, marcando o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Para os católicos, é um período de grande significado espiritual, marcado pela união, solidariedade e amor ao próximo. A celebração do Natal na Igreja Matriz de São Joaquim não apenas reforça a importância desse momento na fé cristã, mas também proporciona à comunidade um espaço de reflexão e renovação espiritual.

Padre Thiago destaca a importância de celebrar o Natal em comunidade, enfatizando que é um momento propício para fortalecer os laços fraternos e renovar a esperança em um futuro repleto de paz e amor. Ele convida a todos, fiéis e visitantes, a se unirem nessas celebrações especiais, compartilhando a alegria e a mensagem de paz que o Natal carrega consigo.

Assim, a Igreja Matriz de São Joaquim se prepara para acolher os fiéis em um ambiente festivo, repleto de espiritualidade, onde cada missa é uma oportunidade de celebrar o verdadeiro significado do Natal.