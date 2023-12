Idoso de 66 anos morre após colidir contra barranco em São José do Cerrito

Um idoso de 66 anos morreu no final da tarde desta quinta-feira (28) depois de o carro sair da pista e bater contra um barranco na SC-120, no interior de São José do Cerrito, na Serra de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC), a vítima morreu ainda dentro do veículo.

Os bombeiros foram acionados por volta das 17h55, próximo ao quilômetro 249, sentido Lages. O homem, que não foi identificado, dirigia um carro Fox com placa de Curitibanos.

O idoso era a única pessoa no veículo. A Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Científica e a Polícia Civil também foram acionadas.