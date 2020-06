Ônibus com placas de São Joaquim bate na Serra do Rio do Rastro

A polícia rodoviária do posto de Bom Jardim da Serra informou sobre um incidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (04) por volta das 7h30min, na rodovia SC-390, Km 407,450 Serra do Rio do Rastro.

De acordo com as informações repassadas o micro-ônibus acabou tendo uma saída de pista seguida de choque em barranco, o veículo de transporte é emplacado em São Joaquim/SC.



Não havia passageiros e o condutor de 50 anos não sofreu lesões. A Ocorrência foi atendida pela Guarnição do P-21º.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra