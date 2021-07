A Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, informou, através de uma nota no início da tarde desta última quarta-feira 21, sobre a morte trágica de um funcionário da empresa que fazia obras na Serra do Rio do Rastro.

O funcionário acabou falecendo após se desprender de uma plataforma e caindo cerca de 15 metros.

Veja na integra a nota da Secretaria de infraestrutura de Santa Catarina: