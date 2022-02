Por volta das 12h deste sábado (19), a Guarnição do Posto 21 da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada com a informação de que uma placa de metal do mirante do KM 404,600 da Serra do Rio do Rastro, na SC-390, havia soltado e que um turista havia caído.

Segundo a guarnição, ao chegar ao local, contataram que, felizmente, o homem foi segurado por populares no momento em que o local cedeu.