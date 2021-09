MENOS DE UM MÊS PRA RIO DO RASTRO MARATHON EM SC

Evento vai ter a presença de atleta olímpico e lançamento de livro

Chegou o momento dos cerca de 1.500 atletas encaixarem os últimos treinos e se prepararem para encarar a misteriosa serpente de Santa Catarina. A Corre Brasil e o Mountain Do preparam dois dias de provas, 02 e 03 de outubro, para corredores e ciclistas e uma programação intensa para proporcionar momentos especiais aos amantes da corrida e do ciclismo. Para muitos, será o retorno às provas presenciais, desde o início da pandemia, o que deixa a organização ainda mais ansiosa, como relata a coordenadora de eventos da Corre Brasil, Mariana Neves.

“Conforme a contagem regressiva se aproxima, nosso coração vai acelerando e não vemos a hora de fazer tudo acontecer. Parece que foi ontem que decidimos ouvir os pedidos dos atletas e planejar a nossa Rio do Rastro Marathon. Nessa reta final, estamos colocando nossos olhares aos detalhes, afinando cenografia, ajustando questões técnicas, preparando cada etapa da programação com atenção máxima no checklist, que é quase infinito. Estamos vivendo aquele momento em que já sabemos tudo que precisa ser feito, preparamos toda base, agora estamos nos ajustes finais”.

A programação começa no dia 01º de outubro. Os atletas das três modalidades – 42km e 25km de corrida e 40km de bike – podem retirar o kit da prova, das 09h às 20h, no Centro de Eventos Galeano Zomer, na Rua Rui Barbosa, 360, em Orleans. O local da Expo Feira da Rio do Rastro Marathon vai ser aberto pela primeira vez, depois de ser reformado. “Orleans espera todos os atletas e visitantes para essa grande prova na Serra do Rio do Rastro, um dos maiores cartões postais da região. Nosso Centro de Eventos está recebendo os últimos detalhes e ele fica bem na área central da corrida. Tenho certeza que será uma das melhores e a mais bonita prova do Brasil”, comenta o prefeito da cidade Jorge Koch. No dia 02 de outubro os kits podem ser retirados das 10h às 12h para os atletas das provas de ciclismo, e das 10h às 19h – apenas para os corredores da maratona. Todos os participantes devem agendar horário pelo aplicativo da Corre Brasil para retirar o kit.

ATLETA OLÍMPICO PARTICIPA DO EVENTO

A primeira edição da Rio do Rastro Marathon vai contar com a presença do atleta Olímpico, Marcio May. O ciclista participou de três Olimpíadas e vai para a Rio do Rastro Marathon para reencontrar as temidas subidas e curvas, mas desta vez de uma maneira diferente. “Uma prova que tem uma categoria acima do normal em nível de dificuldade, então, é uma forma de superação para todo mundo. Mais uma vez que vou subir a serra, mas pode ser uma nova forma de ver a prova. Sempre que competi profissionalmente, pelo fato de estar concentrado no rendimento e performance, eu não via nada do que acontecia fora da pista. E desta vez vou para curtir a prova, a paisagem – é uma das estradas consideradas mais belas do mundo – e motivar os amigos”.

Marcio May é campeão Pan-americano de resistência, medalhista em Jogos Pan-americanos, tetracampeão do Tour de Santa Catarina e defensor da Seleção Brasileira por 18 anos. Na Rio do Rastro Marathon ele faz parte da equipe Diklatex, indústria têxtil de Joinville, parceira do evento.

As provas de 40km de ciclismo de estrada e MTB acontecem no sábado, 02 de outubro, com largada às 15h30 e 15h45. O início das provas será no Paredão de Orleans, na Rua Etiene Galdenti Stwilrski, 282, no Centro. Mas antes dos ciclistas tomarem conta da Serra do Rio do Rastro, tem o desafio dos corredores dos 25km, com largada às 7h, em frente à Prefeitura de Lauro Müller, na Rua Walter Vetterli, 239. Já no domingo, o percurso que leva até ao mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, será todo dos atletas que vão se superar nos 42km, a maratona de estrada com maior altimetria do Brasil, 2560m. A largada será às 7h da manhã, no Paredão de Orleans.

PALESTRA E LANÇAMENTO DE LIVRO

O maratonista Gustavo Maia, que também vai correr a Rio do Rastro Marathon, vai contar suas histórias e suas viagens para completar 88 maratonas em mais de 40 países. A palestra vai ser no sábado, dia 02 de outubro, na Cervejaria Lohn, em Orleans. Das 17h às 19h Gustavo vai trazer também os bastidores cheios de superação e muitos fatos hilários. O bate papo com os atletas é uma nova versão da palestra “Em Busca da Maratona Perfeita”, que agora também é contada no livro, com o mesmo nome, que o maratonista vai lançar no evento, na Serra Catarinense. “Faz mais ou menos cinco anos que eu planejo transformar em livro as aventuras do Programa Fôlego. Quando veio a pandemia, sobrou tempo de debruçar no computador e relembrar 70 maratonas”, conta Gustavo.

A obra também traz aspectos culturais, histórias e curiosidades sobre cada destino onde o atleta correu. Com o livro e o Programa Fôlego interagindo completamente, Maia criou uma maneira inovadora de abordar a corrida, fazendo com que a ‘Busca Pela Maratona Perfeita’ se tornasse também uma excelente maneira de conhecer o mundo.

As vagas para participar da palestra e do lançamento do livro são limitadas. A inscrição pode ser feita no site https://beta.sympla.com. br/evento/palestra-em-busca- da-maratona-perfeita/1309328 ou pelo link no instagram do maratonista @rungustavorun.

ESTRUTURA E APOIO AOS ATLETAS

Nos dias 01º e 02 de outubro a Rio do Rastro Marathon promove o tradicional Jantar de Massas, em dois horários, às 19h e às 20h, nos Restaurantes Villa Maria, em Orleans, e Redivo, em Lauro Müller. Os tickets podem ser comprados pelo site www.riodorastromarathon. com.br. Também pelo site os atletas e familiares, podem adquirir o transfer para subir e descer a serra antes e depois das provas de corrida e ciclismo.

Nas proximidades dos locais de largada e chegada, os atletas vão contar com toda uma estrutura de informações, guarda-volumes, banheiros químicos, tenda exclusiva ao atleta com hidratação e massagem. Além disso, a organização vai disponibilizar um lounge para o público em geral, espaço de apoiadores e patrocinadores. Todos os locais vão seguir as normas sanitárias exigidas pelo Ministério da Saúde e Governo do SC. A Corre Brasil e o Mountain Do também vão seguir, o Protocolo de Atuação para as Corridas de Rua, baseado nas diretrizes da Abraceo – Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor.

Pensando no bem-estar dos participantes, antes, durante e pós o evento, a Rio do Rastro Marathon vai contar com uma área médica para atender qualquer tipo de emergência. A estrutura terá UTI móveis, socorristas e tenda de suporte médico ao longo do percurso. Na chegada da prova, vai ter uma enfermaria de 50 metros quadrados totalmente equipada. A Polícia Militar Rodoviária e staffs devidamente uniformizados também vão estar em apoio aos atletas ao longo do percurso para quaisquer orientações de trajeto e suporte.

Mais detalhes da prova podem ser conferidos em www.riodorastromarathon. com.br e nas redes sociais: @riodorastromarathon @correbrasil @mountaindo.trailrun

Por SABINE WEILER/ Assessora de Imprensa Corre Brasil