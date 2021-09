Bolsonaro tentou reiniciar o jogo entre Brasil e Argentina diz o Clarin

O jogo entre Brasil e Argentina foi suspenso após agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em conjunto com a Polícia invadirem o campo para deportar “na marra” quatro jogadores argentinos. O jornal Clarín, da Argentina, explicou que, segundo fontes diplomáticas, o próprio presidente Jair Bolsonaro teria tentado reiniciar a partida após entrar em contato com a CBF.

“Estupefato com o que viu , o presidente do Brasil se comunicou pessoalmente com a Confederação Brasileira de Futebol. Segundo fontes diplomáticas informaram o Clarín , ele buscou garantir que os jogadores argentinos não teriam problemas. Assim, procurou retomar a ação dentro de campo. No entanto, o seu apelo veio quando os jogadores argentinos já se encontravam nos vestiários, com o jogo suspenso , e a comunicação não foi bem sucedida.” Destacou o jornal Argentino.

Até mesmo o Governo Brasileiro questionou o porque que não foram tomadas providências antes de o jogo ter iniciado. lembrando que os Argentinos estava a cerca de 04 dias em solo Brasileiro e tiveram que causar um dos maiores escândalos do futebol mundial para deportar 04 argentinos em campo no estádio brasileiro da Arena Neo Química em São Paulo.

Filho do Presidente Flavio Bolsonaro reclamou da malandragem argentina, mas relatou que a Polícia Federal teria que investigar quem não tomou providência antes do jogo começar.

Veja a matéria na íntegra do Clarin:

https://www.clarin.com/deportes/llamado-jair-bolsonaro-rol-daniel-scioli-confusion-cancha-brasil-argentina_0_z-XD4zHnR.html