A inédita Rio do Rastro Marathon será neste fim de semana em SC

Cerca de 1500 atletas estarão neste fim de semana, 02 e 03 de outubro, na Serra Catarinense para enfrentar a nova prova do calendário esportivo do Brasil. Os imensos paredões de rocha, a exuberante natureza e as mais de 280 curvas da espetacular Serra do Rio do Rastro serão cenários da primeira edição da Rio do Rastro Marathon, organizada pela Corre Brasil e o Mountain Do.

As três provas, 25km e 42km de corrida e 40km de ciclismo, estão se tornando realidade depois de 14 meses de planejamento, expectativa, mudanças e claro, incertezas diante do cenário que vive o mundo. Mas com o apoio dos atletas, parceiros e das três cidades envolvidas no evento, Lauro Müller, Orleans e Bom Jardim da Serra, a Rio do Rastro Marathon está pronta para receber a todos. Estarão presentes atletas de 19 estados e o Distrito Federal, sendo 42% deles de Santa Catarina. Os homens são maioria com 73,5%. Já 88% dos inscritos são corredores e 12% ciclistas. A prova que vai reunir mais atletas será os 25km de corrida, com 49% dos participantes desta primeira edição.

Muitos, ainda não conhecem a Serra do Rio do Rastro e farão a sua estreia num prova tão desafiadora com até 2.560 metros de ganho de altimetria, o que torna a maratona de estrada mais difícil do país. E como forma de incentivar ainda mais os treinos, as duas maiores organizadoras de corrida do Sul do Brasil, desde o início estiveram perto dos atletas na busca dos desafios, como conta a coordenadora de eventos da Corre Brasil, Mariana Neves.

“Nossa comunicação com os atletas, se dividiu em duas partes ao longo dessa trajetória, desde o lançamento do evento. A primeira foi direcionada na prestação de serviços e dicas motivacionais. A segunda consistiu em contar para os atletas um pouco sobre a história da Serra, a riqueza da fauna e flora, características da região e ainda sobre as cidades que vão receber a prova. Por fim, nomeamos os atletas de ‘Guardiões’ de toda essa riqueza cultural, histórica e natural. Afinal, eles irão correr num local que chega a ser místico de tanto poder que a misteriosa Serra do Rio do Rastro esconde”.

Os Guardiões da Rio do Rastro Marathon chegam preparados para desbravar esses mistérios, mas quando o desafio é muito grande, é comum surgir aquela pergunta no momento mais difícil da prova: ‘Onde eu vim parar?’. Mas, o ultramaratonista e treinador de corrida, Leonardo Pontarolli se adianta e dá a resposta aos corredores. “Esta pergunta vai aparecer. E quanto mais você der risada dela, melhor. Você foi parar em uma das estradas mais bonitas do Brasil. Você está correndo uma prova depois de muito tempo. Você está prestes a vencer um grande desafio. E você vai chegar lá em cima. Portanto, se essa pergunta vier, tenha certeza absoluta de que você está no lugar certo”.

PROGRAMAÇÃO E FECHAMENTO DA SERRA

Os atletas vão retirar o kit da prova no Centro de Eventos Galliano Zomer, no centro de Orleans, que recebe o primeiro evento desde que foi reformado. Todos os participantes devem agendar o horário pelo aplicativo da Corre Brasil. Na sexta, dia 01º de outubro o horário de entrega é das 9h às 20h para as três provas. No sábado das 8h às 9h30 apenas para ciclistas e das 9h30 às 19h para os atletas dos 42km. Todos devem entregar preenchido e assinado, na retirada do Kit, o Questionário Médico sobre Covid 19, disponível no site da prova. O Congresso Técnico será transmitido por um telão ao longo dos dois dias da retirada do Kit.

Sábado a Rio do Rastro Marathon começa com os 25km de corrida, às 7 horas da manhã, em frente à Prefeitura de Lauro Müller. Às 10h30 e 10h35 tem as largadas do ciclismo, no Paredão de Orleans, no centro de Orleans. E no domingo, no mesmo local, iniciam os atletas dos 42km, às 7 horas da manhã. As largadas vão ser realizadas em ondas e cada atleta vai receber seu horário na retirada do kit. O uso de máscara no percurso é opcional, e obrigatório durante a permanência nas arenas de largada, chegada e áreas comuns do evento.

Para a realização das provas de corrida e ciclismo, a Serra do Rio do Rastro vai ser fechada sábado e domingo das 6h às 14h. Apenas carros da organização e da Polícia Militar Rodoviária terão acesso ao percurso durante o evento.

TEMPO DE CORTE E PREMIAÇÃO

Todos os atletas deverão concluir os 42km no tempo máximo de 06h59m59s. O ponto de corte vai ser no km 29,5 – Mirante 12 com 04h29m59s. O tempo máximo para terminar os 25km de corrida será de 04h29m59s e tempo de corte será no km 12,5 com 02h04m59s. Já na bike o ciclista poderá concluir os 40km em até 03h59m59s. Mesmo quem completar a prova fora do tempo limite e/ou cortado no ponto de corte vai receber uma medalha de participação.

Os cinco primeiros colocados em cada modalidade vão receber troféus. Já nos 25km e 42km de corrida, os atletas vão ganhar ainda uma inscrição para a edição da Rio do Rastro Marathon de 2022. Nas provas de corrida, premiação também por categoria. No Desafio 7K da Santa, as três mulheres e os três homens mais rápidos no percurso, a partir do km 35, também vão ser premiados com uma vaga para a prova do ano que vem. Não haverá cerimônia de premiação. Os troféus serão disponibilizados para retirada na arena do evento.

PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS

A Rio do Rastro Marathon vai seguir todos os protocolos sanitários de prevenção e combate ao coronavírus. A Arena do Evento terá acesso controlado e monitorado, sendo permitida a permanência apenas de competidores e staffs. Todos os participantes, trabalhadores envolvidos diretamente com o evento vão ter a temperatura aferida por infravermelho.

Os postos de hidratação serão montados em locais amplos, e com maior espaçamento para evitar acúmulo de corredores. Será no formato de autoatendimento e os staffs irão realizar a reposição em espaços distanciados.

Na chegada, todos os atletas vão receber máscaras e terão a disposição totens com álcool em gel. A entrega de medalhas será realizada por staffs respeitando o distanciamento. Os banheiros químicos serão higienizados constantemente com aplicação de produtos desinfetantes e serão disponibilizadas pias com água e sabão para lavagem das mãos;

Mais detalhes da prova podem ser conferidos no site oficial http://www.riodorastromarathon.com.br e nas redes sociais: @riodorastromarathon @correbrasil