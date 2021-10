Serra do Rio do Rastro será interditada neste fim de semana para maratona

A Serra do Rio do Rastro terá alterações no trânsito no fim de semana para a realização da Rio do Rastro Marathon, no sábado, 2 e no domingo, 3 de outubro. Nos dois dias, o bloqueio do tráfego começará às 6h e a liberação do trânsito está prevista para as 14h.

Motoristas que precisem subir ou descer a Serra nestes horários poderão usar como alternativas a BR-282, ou a Serra do Corvo Branco (SC-370), no caso de veículos pequenos.

Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade