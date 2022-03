Temporal causa prejuízos nesta quarta-feira no município de Abdon Batista

Chuva acompanhada com fortes ventos deixaram um rastro de destruição na comunidade de São Roque, interior de Abdon Batista na manhã desta quarta-feira (30), aproximadamente dez residências registraram prejuízos com destelhamento total e parcial do imóvel. Galpões de fumo foram destelhados, pinheiros e arvores caíram com a força do vento.

Nesse sentido a Administração Municipal juntamente com a Defesa Civil e as secretarias de Agricultura e de Obras estiveram no local para fazer o levantamento dos estragos.

Veja algumas imagens:

Imagens via Redes Sociais