Grande queda de rochedo interdita “de novo” a Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), informou sobre uma nova queda de barreira que deixou a Serra do Rio do Rastro novamente interditada, na manhã desta terça (12). Após um grande rochedo se soltar da encosta e bloquear totalmente a pista. Não há relatos de que algum veículo fosse atingido pelas rochas. O Vereador de Bom Jardim da Serra Cristiano Cardoso passou pelo local a cerca de 2min antes da queda do rochedo.

Dados da Polícia Rodoviária:

⏳12/07/2022 as 10h50min

➡️Rod SC 390

Serra do Rio do Rastro 🏔️

Com Alteração.

Queda de Barreira no Km 405.

Fato ocorreu por de 10h30min

Não houve veículo atingido.

⚠️Tráfego Totalmente Interditado.

🚔A Guarnição PMRv está no local em Policiamento Ostensivo Rodoviário.

➡️O Coordenador Regional SIE Sul está ciente.

Vamos aguardar a chegada da Equipe de Manutenção.

21ºGrupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra