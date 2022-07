Acidente com ambulância de Correia Pinto deixa três feridos na BR-470

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal que envolveu uma ambulância da Secretaria de Saúde de Correia Pinto e uma Mercedes-Benz/Sprinter na madrugada desta terça-feira (12) na BR-470, em São Cristóvão do Sul. O acidente ocorreu por volta das 4h próximo a entrada do Túnel 18.

De acordo com informações repassadas pelos Bombeiros, o veículo da Saúde, que tombou fora da pista, era conduzido por um homem de 40 anos, que sofreu um ferimento na cabeça. A passageira, de 53 anos, apresentava suspeita de fratura no ombro esquerdo. O motorista do outro veículo, de 31 anos, relatou dores na região torácica devido ao acionamento dos airbags. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Hélio Anjos Ortiz de Curitibanos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e ficou responsável pela cena.