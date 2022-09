Trânsito na Serra do Rio do Rastro será interditado em alguns horários no fim de semana; Confira

O trânsito na rodovia da Serra do Rio do Rastro será interditado no período da manhã de sábado, 3, e domingo, 4. Segundo informações da PMRv (Polícia Militar Rodoviária), a interdição será por conta da realização de um evento esportivo.



A polícia informou que o primeiro horário de interdição será das 5h às 11h, no sábado. Já no domingo, o trânsito estará fechado das 4h às 11h. No local acontecerá a maratona UPhill, edição 2022.

“A Polícia Militar Rodoviária orienta ao motorista para aguardar o final das provas, para posteriormente sair viajar”, destacou o 1º sargento da PMRv, Bonetti.



Com informações PMRv