 Supertufão avança pelo oceano com ventos de 300 km/h; Ciclone “feroz”no Japão

O supertufão batizado de Hinnamnor, considerado o ciclone mais intenso registrado em 2022 no planeta, está deslocando-se de Oeste para Leste no Oceano Pacífico, em direção às ilhas que pertencem ao Japão, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Trata-se do supertufão Hinnamnor, o equivalente a um furacão de categoria cinco. O ciclone é tão “feroz” que, conforme as previsões, mesmo daqui a cinco dias, a tempestade ainda será de categoria três.

A maior parte do Japão está sob aviso ou alerta, mas, ainda de acordo com a MetSul, o risco maior é para as Ilhas Daito, a sudeste de Okinawa. Outras duas pequenas ilhas povoadas estão na rota da tempestade, Minamidaitojima e Kitadaitojima. Não se sabe ainda se Hinnamnor vai chegar até as ilhas mais populosas do Japão. Há também a possibilidade que ele rume para a Coreia do Sul.

Os ventos máximos sustentados da tempestade foram estimados em 257 km/h pelo Centro de Previsão Conjunto de Tufões, do Pacífico, o que confere ao ciclone tropical a classificação de um supertufão raro. No olho do fenômeno, as rajadas são de até 300 km/h, informou a MetSul.

Hinnamnor provavelmente manterá sua força por mais um ou dois dias antes da possibilidade de algum enfraquecimento modesto. Independentemente disso, já é a tempestade mais forte a ocorrer na Terra neste ano e pode ser muito problemática onde quer que ocorra”, diz o site.

