Defesa Civil alerta para alto risco de deslizamentos na Serra do Rio do Rastro

A Defesa Civil de Santa Catarina alertou por meio de nota, nesta quinta-feira (20), para o alto risco de deslizamentos na Serra do Rio do Rastro, na SC-290. Na manhã de quarta-feira, o trecho do KM 406,600 foi totalmente interditado após uma queda de barreira.

Como rota alternativa, a Polícia Militar Rodoviária informou que a Serra do Corvo Branco está liberada para tráfego nesta quinta (20) e sexta-feira (21).

Confira a nota emitida pela Defesa Civil: