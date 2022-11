A Serra do Rio do Rastro terá interrupção do transito na manhã do próximo domingo, 6. De acordo com comunicado da Polícia Miliar Rodoviária (PMRv) a interrupção é em virtude de uma prova de ciclismo.

O fluxo de veículos na SC 390, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra será interrompido das 5h30 até às 11h30.