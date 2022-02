Jovem lageano morre afogado no rio Caveiras em São José do Cerrito

Vítima estava com outros dois homens pescando na noite de ontem, sábado (12), quando a canoa virou e ele acabou submergindo. Os outros dois conseguiram sair da água.

Um jovem de 24 anos, morreu na noite de ontem, sábado (12) vítima de afogamento no rio Caveiras, na altura da localidade de Passo dos Fernandes na divisa dos municípios de Lages e São José do Cerrito, na Serra Catarinense. Ele estava acompanhado de dois amigos em uma canoa quando ia pescar, mas a embarcação acabou virando, sendo que os dois amigos conseguiram sair da água, e ele acabou submergindo.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 22h, até o referido local, porém com base nas informações, as buscas subaquáticas não podem ser realizadas durante a noite, ela só pode ser iniciada durante a manhã deste domingo, por volta das 6h, sendo que foi feita a coleta de informações com os dois sobreviventes e em seguida iniciado as buscas às 08h15 e cerca de 15 minutos depois, o corpo da vítima foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente oito metros, sendo retirado da água e acionado a Polícia Científica para encaminhá-lo ao IML em Lages, cidade esta que era a natal dele.



De acordo com informações dos dois homens que estavam com ele, ambos haviam se deslocado para pescar e durante a descida do rio, a canoa que eles estava colidiu em um tronco e acabou virando. Eles conseguiram sair da água, porém, a vítima acabou submergindo não sendo mais visto na superfície.

Com informações Lages Diário