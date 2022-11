A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), informa:

Encerramento do 16º Desafio de ciclismo na Serra do Rio do Rastro.

Dia 06/11/2022

Tráfego liberado na Rod SC 390 – Serra do Rio do Rastro.

“Nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida”.

Fonte: 21º Posto PMRvBom Jardim da Serra