Adolescente é encontrada morta em estábulo de cavalos em Santa Catarina

Uma adolescente foi encontrada morta dentro do estábulo de cavalos da família na última sexta-feira (04). A jovem foi localizada pelos pais com diversos ferimentos, incoscinete e sem respirar.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode orinetou que a família iniciasse massagens cardiacas até a chegada da equupe no local. Os bombeiros continuaram as manobras de reanimação e a sequência de avaliação da vítima, que apresentava diversos ferimentos pelo corpo. A morte foi confirmada pela equipe do SAMU. As causas da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pela Polícia Científica.