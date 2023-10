Desmoronamento e Queda e Barreira interditam totalmente a Serra do Rio do Rastro

Após a s fortes chuvas que castigaram a região, a Polícia Miliar Rodoviária informa a interdição Total da Serra do Rio do Rastro e sem, previsão de liberação.

Além da queda de Barreiras, trechos das muretas de proteção da estada mais extraordinária do mundo começaram a desmoronar e um risco também iminente de a estrada ceder diante das fortes chuvas.

Devido às fortes chuvas que estão assolando o Estado de Santa Catarina, nesta manhã ocorreu mais uma queda de barreira na SC 390 na altura do KM 406,150, da Serra do Rio do Rastro, devido a este ocorrido de acordo com Engenheiros da SIE por medidas de segurança a mesma permanece interditada sem previsões de liberação.