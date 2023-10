Ministro do Turismo adia visita à Serra Catarinense

Por motivo de uma agenda internacional, o Ministro do Turismo, Celso Sabino não poderá visitar à Serra Catarinense, dia 13 de outubro, como havia sido programado inicialmente. A confirmação do adiamento da visita foi confirmada na noite desta quarta-feira (05), pela assessoria do ministério do Turismo.



Em nota, foi informado que a visita à Santa Catarina ficará restrita apenas à Florianópolis e que será feito uma atividade para dialogar sobre turismo. Técnicos do Ministério, acompanharão o diálogo, que está previsto para dia 11 de outubro, às 15 horas no Costão do Santinho. Os prefeitos da Serra Catarinense foram convidados para este evento.

A assessoria do Ministério informou, ainda, que se houver interesse e disponibilidade dos prefeitos, poderá ser feita reunião numa sala menor com a equipe técnica. Pela programação, haverá dia 11, uma apresentação do Mtur Itinerante e atendimentos a prefeitos e autoridades no final da tarde.

No dia 12, o ministro e equipe estarão em Jaraguá do Sul, onde cumprem agenda no Parque Malwee, repetindo a apresentação Mtur itinerante e atendimentos a prefeitos e autoridades. A visita do ministro à Serera Catarinense deve ser reagendada para outra data à confirmar.

Fonte: Amures