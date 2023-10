Serra do Rio do Rastro segue interditada; imagens mostram rachaduras na rodovia

A rodovia SC-390, na Serra do Rio do Rastro, seguirá interditada após vistoria da Defesa Civil do Estado e da Secretaria de Infraestrutura. Os órgãos analisaram as condições da pista nesta terça-feira (10). A pista sofreu diversas rachaduras durante as fortes chuvas.

A interdição ocorre devido a “situações de risco muito alto”, com a previsão meteorológica para os próximos dias.

A Polícia Militar Rodoviária, Setor Técnico da Coordenadoria Regional da Infraestrutura e Coordenadoria Regional da Defesa Civil, seguem monitorando a rodovia.

A Secretaria de Infraestrutura também continua com trabalhos para recuperar a pista.