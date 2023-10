Serra do Rio do Rastro segue interditada e ainda sem data para liberação

A rodovia SC-390, na Serra do Rio do Rastro, segue interditada na tarde desta quarta-feira (11). O trecho entre os municípios de Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, no sentido sul-norte, está bloqueado por conta de queda de barreiras e riscos de desabamento.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o trecho da rodovia SC-390 na altura do KM 379, que compreende o sentido de Bom Jardim da Serra – São Joaquim, foi liberado nesta manhã as duas pistas de rolamento.

A PMRv informou que máquinas e operários da Secretaria de Infraestrutura (SIE) estão mobilizados na Serra do Rio do Rastro para fazer a manutenção e retirada de todo material que ainda está em risco de desabamento. Ainda não há previsão para a liberação completa da rodovia.

A Serra do Rio do Rastro é uma das principais vias de acesso ao sul do estado de Santa Catarina. A rodovia é conhecida por suas curvas sinuosas e paisagens deslumbrantes.

Dicas de segurança

A PMRv orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelas rodovias do estado, que ainda estão sendo afetadas pelos temporais. Os motoristas devem evitar ultrapassagens e manter distância segura dos veículos à frente.