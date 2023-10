Serra do Rio do Rastro será fechada no domingo; saiba mais

A Serra do Rio do Rastro (SC-390), entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, será fechada das 6h às 11h deste domingo, dia 29. Isso irá ocorrer devido a realização do 18º Desafio da Serra do Rio do Rastro.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) emitiu um comunicado informando os pontos de bloqueio que serão no Parador Mirante 12, em Lauro Müller, e no posto da PMRv em Bom Jardim da Serra. Após as 11h o tráfego será liberado permanecendo as restrições que proibem o trânsite da caminhões acima de 7 toneladas. Isso ocorre devido a um dos trechos estar em meia-pista por um deslizamento.

“A Policia Militar Rodoviária informa e Solicita aos Senhores usuários, que tenham paciência, não parem sobre a Rodovia, enquanto estiverem na fila encostem seus veículos nos locais determinados pelos Policiais Militares Rodoviários para que dentro desta organização assim que ocorrer o termino do evento o mais breve ocorra a liberação da Rodovia”, informa a nota.

PONTOS DE FECHAMENTO:

a) PARADOR MIRANTE 12 – SC 390 KM 415,7 – Lauro Müller

b) POSTO DE POLICIA MILITAR RODOVIÁRIA – SC-390 KM 402,8 , em Bom Jardim da Serra