Serra do Rio do Rastro terá ‘novo mirante’ com conclusão de obra de estabilização de encosta; Saiba mais

Está na reta final os trabalhos para a reconstrução de parte da encosta do km 406 da SC-390, na Serra do Rio do Rastro. Desde outubro de 2023 o trecho está em meia pista depois de queda de barreira provocada por fortes chuvas e que danificaram parte do pavimento da rodovia. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) projeta que o trânsito volte a circular em pista inteira no mês de fevereiro.

Para conseguir estabilizar o solo, uma estrutura em concreto precisou ser erguida no local e, com isso, a Serra do Rio do Rastro ganhará um novo ponto de observação. “Vai ter uma área de 50 metros quadrados onde as pessoas vão poder ficar ali para olhar a Serra do Rio do Rastro, como se fosse um mirante. O concreto começa desde a base da encosta até o nível da pista, onde foi feita uma laje que terá um guarda-corpo para as pessoas se aproximarem e também divisórias de concreto entre a rodovia e este ponto de observação”, explicou o coordenador regional Sul da SIE, Ademir Honorato.

Ao concluir a obra da encosta, haverá também a recomposição do pavimento da rodovia, que foi danificado pela queda de barreira. “Será feito a concretagem do lado onde hoje está bloqueado e depois inverteremos o fluxo de trânsito, concretando assim a outra faixa”, acrescentou.

Melhorias na rodovia

Além da concretagem da encosta no km 406, a SC-390 está passando por revitalização. Entre o Centro do município de Lauro Müller e o início da Serra do Rio do Rastro, a pavimentação asfáltica foi renovada, totalizando um trecho de 15 quilômetros. A extensão ainda está na etapa final de colocação de sinalizações.

“Fizemos limpeza de calhas e galeria pluviais que estavam 90% obstruídas. Já na parte de pista de concreto, onde é a Serra do Rio do Rastro propriamente dita, vamos fazer corrigir as fissuras, repintar as faixas e também vamos recuperar a iluminação, porque foi danificada também com a queda de barreira”, afirmou o coordenador regional.