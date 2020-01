Visite São Paulo – SP pra Todos

O Brasil vem se destacando como um dos destinos mais procurados do mundo para curtir as férias. Segundo o MTur (Ministério do Turismo), o país cresceu 27% nas buscas globais por viagens em 2020, de acordo com o relatório Tendências de Viagens 2020 da Skyscanner. Dentre os muitos lugares para se conhecer em terras brasileiras, São Paulo é apontado como o segundo destino mais desejado do mundo este ano, diz análises do Google.

Para obter a lista dos locais mais procurados por usuários globais, foram sondadas pesquisas do Google Hotéis feitas entre janeiro e dezembro de 2019 para datas em 2020, comparando buscas realizadas entre janeiro e dezembro de 2018 para datas em 2019. A relação foi criada ranqueando os destinos com maior aumento percentual no volume de pesquisas para 2020 x 2019. Em primeiro lugar aparece Nang, no Vietnã, seguido por São Paulo. Seoul (Coréia do Sul), Tokyo (Japão) e Tel Aviv (Israel) também se destacaram nas pesquisas.

GOOGLE: VIAJANTES BRASILEIROS

Levando em consideração apenas as buscas feitas por turistas brasileiros, a capital paulista perde uma posição no ranking para o Rio de Janeiro, ficando em terceiro lugar. Segundo o estudo, o destino mais desejado pelos viajantes é Londres. Vale ressaltar que, entre os 10 lugares mais procurados, sete são nacionais. Confira a lista: 1. Londres, Inglaterra; 2. Rio de Janeiro, Brasil; 3. São Paulo, Brasil; 4. Brasília, Brasil; 5. Florianópolis, Brasil; 6. Santos, Brasil; 7. Paris, França; 8. Natal, Brasil; 9. Orlando, Estados Unidos; 10. Belo Horizonte, Brasil.