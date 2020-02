BNT Mercosul oferece vantagens a novos expositores

Evento está com 70% da planta já comercializada

A 26ª edição da BNT Mercosul ocorre nos dias 29 e 30 de maio, em Itajaí, Balneário Camboriú e Beto Carrero World. Tradicional no calendário de Feiras de Turismo Nacional, no mês de fevereiro o evento reforça seu interesse em atrair novos expositores ao oferecer descontos, condições de pagamentos diferenciadas, entre outras vantagens para incentivar que novas marcas participem pela primeira vez.

“Diversos expositores já saem de uma edição confirmando presença na próxima e oferecemos descontos super especiais para voltarem neste ano, mas a intenção é de trazer novas marcas para apresentarem seus produtos e serviços. Queremos mostrar toda a diversidade da riqueza natural e cultural do Brasil, destacar o que temos de melhor no turismo”, explica Geninho Goes, diretor da BNT Mercosul.

Há 26 anos a BNT Mercosul reúne agentes de viagens, trade, operadores, autoridades e profissionais do turismo no litoral norte catarinense para dois dias de evento focado em business e na promoção dos produtos e serviços do setor. O evento é o que mais promove o turismo nacional, totalmente pensado para networking, estreitar laços com parceiros, conhecer novos fornecedores e contato direto com agentes de viagens capacitados na própria Feira.

Os expositores da BNT Mercosul também participam do Business Center, a rodada de negócios que tem como objetivo estreitar as conexões entre os principais profissionais do trade e operadores, possibilitando novos negócios e parcerias, tanto no Brasil quanto na América Latina. Na última edição foram mais de 1,4 mil contatos proporcionados, e as marcas que participarem pela primeira vez do evento não terão nenhum custo para fazer parte deste momento.

A BNT Mercosul 2020 conta com a participação do Ministério do Turismo, Santur, Governo do Estado de Santa Catarina, Município de Itajaí, Município de Balneário Camboriú e Beto Carrero World. Além de participações especiais do Parque Unipraias, Rede Pires de Hoteis, Governo do Estado de São Paulo e município de Parauapebas.

Mais informações:

Comercial: comercial@bntmercosul.com.br

Facebook. https://www.facebook.com/bntmercosul

Telefone: (47) 3367-1119

Imagens: https://bit.ly/2M06D4r

http://www.bntmercosul.com.br

Jefferson Severino – Jornalista – SC – 01571 – JP