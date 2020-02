BNT Mercosul tem alteração de horário em 2020

Evento tradicional no calendário de Feiras de Turismo Nacional, a 26ª BNT Mercosul acontecerá no último final de semana de maio, em Itajaí, Balneário Camboriú e Beto Carrero World. Uma das novidades para a edição deste ano é a alteração nos horários da programação.

Na sexta-feira (dia 29), a Feira de Negócios ocorre das 14h às 20h, já no sábado (dia 30), o início foi antecipado para às 9h e o encerramento será às 15h. Também no segundo dia pela manhã acontece simultaneamente o Business Center, no mesmo local da Feira.

A carga horária de ambos os dias continua a mesma, totalizando 12h de Feira e 4h de rodada de negócios, a readequação foi realizada para proporcionar uma dinâmica de business ainda mais eficaz e produtiva aos expositores, operadores e agentes de viagens participantes.

Para saber mais sobre as novidades da 26ª BNT Mercosul e ser um expositor no evento que mais promove o turismo nacional entre em contato pelo e-mail: comercial@bntmercosul.com.br ou pelo telefone: (47) 3367-1119.

Jefferson Severino – Jornalista – SC – 01571 – JP