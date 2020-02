Wine Safari, Festival de Vinhos e Queijos, Sunset, Visita Guiada: Villa Francioni dá início às atividades da Vindima

Com a chegada do período de colheita das uvas, começa também a programação da Vinícola Villa Francioni para a Vindima 2020. Além de uma carta de vinhos escolhidos a dedo e uma sequência de paisagens de tirar o fôlego, as atividades da Vindima contam com uma série de novidades que se iniciam a partir do fim de fevereiro e se estendem durante o mês de março. Os pacotes oferecidos pela vinícola seguem uma agenda que acontece todos os sábados e garante reunir os encantos da serra catarinense a uma seleção de produtos de alta qualidade. Outra atração de quem visitar a VF neste período será a possibilidade de apreciar as obras de dois artistas que estarão expondo na Galeria de Arte (Patrícia Di Loreto até 1º de março, e Marcos Bento a partir do dia 14).

DEGUSTAÇÃO AO PÔR DO SOL

Dando início às programações, a degustação ao pôr do sol acontece nos dias 29 de fevereiro e 14 de março. O passeio oferece ao visitante uma seleção de cinco rótulos da VF, harmonizados com pratos típicos da região serrana. Tudo isso em um cenário único: o pôr do sol, visto do topo da vinícola.

HARMONIZAÇÃO COM TÁBUA DE FRIOS

Ainda com o atrativo do céu iluminado pelo fim de tarde, a segunda alternativa oferecida pela vinícola é a combinação de alguns de seus mais famosos rótulos com tábuas de frios que incluem uma variedade de queijos, salame, azeitonas e outros produtos, pensados para o evento.

WINE SAFARI

A grande novidade deste ano tem tudo a ver com a Vindima. Derivada do termo italiano “Vendemmia”, a colheita das uvas, a recolha dos frutos nas parreiras rendeu inovação para as atividades deste ano. Percorrendo as plantações que ocupam 26 hectares da vinícola, este passeio conduz o visitante entre diferentes variedades de uvas, enquanto apresenta um pouco da história do local. Tudo isso, é claro, regado a uma agradável seleção de vinhos.

VISITA GUIADA COM ENÓLOGO

Para aqueles que se interessam pelos bastidores da produção das uvas, esse pode ser o passeio ideal. Acompanhados pelo enólogo da Villa Francioni, Nei Rasera, os visitantes serão conduzidos ao longo de três etapas. Nos vinhedos, um brinde com o Sauvignon Blanc dá início à excursão, onde o enólogo contará um pouco a respeito do cultivo dos vinhedos. Logo em seguida, no interior da vinícola, o participante poderá conhecer as instalações da Villa Francioni e todo o processo de vinificação. Para finalizar, os vinhos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Malbec serão degustados na cave, além do “Dilor 2009”, mais nobre vinho da casa em comercialização, servido com o acompanhamento de queijos e pães.

FESTIVAL VINHOS E QUEIJOS

Com entrada franca, o festival conta com uma feira de queijos brasileiros e oferece ao visitante uma seleção de vinhos e tábuas harmonizadas, com valores que variam de acordo com o produto. Será oferecida ainda uma degustação com a máquina Enomatic, que disponibiliza doses de diferentes rótulos da VF. Essas programações acontecem no dia 29 de fevereiro e ao longo do mês de março, nos dias 7, 14, 21 e 28. Os valores variam de R$70,00 a R$150,00 por pessoa.

Todos os agendamentos devem ser realizados previamente através do e-mail eventos@villafrancioni.com.br ou pelo WhatsApp (49) 99983-1018.

OBSERVAÇÃO: A programação dos eventos pode sofrer mudanças, conforme as condições climáticas.

Fotos: Divulgação VF