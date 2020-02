Estimule o turismo nacional na BNT Mercosul

São diversos os fatores que influenciam diretamente no mercado turístico global, mas quando a atenção está voltada para o risco de uma epidemia mundial os consumidores ficam ainda mais preocupados e, em muitos casos, alteram o planejamento das suas viagens para não se exporem. Com o cenário atual, a expectativa é que os brasileiros visem menos o exterior e optem mais por aproveitar os destinos domésticos.

A BNT Mercosul é o evento que mais promove o turismo nacional, é por isso que ser um expositor na 26ª edição, que acontece dias 29 e 30 de maio, ajudará você a impulsionar as vendas dos seus negócios e atrair mais viajantes para o seu destino. Reserve agora o seu estande e tenha contato direto com agentes de viagens credenciados, além de encontrar grandes nomes do mercado turístico nacional e do Mercosul.

Entre em contato pelo telefone +55 (47) 3367-1119 ou pelo e-mail comercial@bntmercosul.com.br.

comercial@bntmercosul.com.br



Jefferson Severino – Jornalista – SC – 01571 – JP

Diretor de Comunicação da Associação de Jornalistas e Blogueiros de Turismo do Brasil

Assessor de Imprensa da ABAV-SC