Mulher que não bebe água há UM ANO afirma que a “dieta seca” curou seus problemas de saúde

Sophie Partik é uma “coach nutricional” e professora de yoga de 35 anos que afirma não beber água há mais de um ano. Tal “dieta seca” a teria supostamente curado de dores nas articulações, olhos inchados, alergias alimentares, pele ruim e problemas digestivos.

Será?

O que é dieta seca?

A dieta seca inclui um jejum seco, também chamado de jejum absoluto. Isso significa que as pessoas não consomem nem alimentos nem líquidos por um bom tempo, nem mesmo água ou chá.

Essa é uma diferença fundamental da maioria dos jejuns, que inclusive incentivam a ingestão de água nos períodos sem alimentos.

No caso de Sophie, que vive em Bali, na Indonésia, ela realiza jejum seco todo dia por 13 a 14 horas. Nos períodos em que de fato come, não ingere fluidos, a menos que provenham de alimentos, como frutas, vegetais, sucos e água de coco.

Enquanto a mulher jura que a dieta é uma espécie de remédio milagroso que deixou sua saúde mil vezes melhor, os especialistas alertam para a falta de evidências científicas em relação ao jejum seco, bem como os perigos de não tomar água.

Os perigos da dieta seca

De acordo com Sophie, ela tinha um inchaço extremo no rosto e nas articulações e “parecia doente” o tempo todo.

“Os médicos me diziam que não havia nada errado comigo e, se eu quisesse me livrar dos olhos inchados, poderia fazer uma cirurgia. Um amigo que havia experimentado a dieta seca a sugeriu para mim e pensei em tentar. Praticamente imediatamente o inchaço começou a melhorar, então eu quis pesquisar um pouco mais”, contou ao portal Daily Mail.

A professora de yoga clama que beber água engarrafada ou da torneira “faz com que os rins trabalhem demais” e deixa escapar “todos os nutrientes do corpo”. “Quando você começa a jejuar a seco, logo percebe que seu corpo não precisa de água”, defende.

Bom, os cientistas não concordam totalmente. Ainda que os adeptos da dieta seca afirmem que ela tenha inúmeros benefícios, não existem pesquisas suficientes sobre tais supostas vantagens do jejum seco.

Por outro lado, os cientistas sabem que a dieta seca, se for continuada ou repetida, pode levar a complicações graves como desidratação e problemas urinários e renais. Isso porque a falta de água pode resultar em desequilíbrios eletrolíticos e pressão arterial baixa, o que pode ser fatal. A desidratação também pode levar a infecções do trato urinário e pedras nos rins.

Por fim, a dieta seca também pode induzir a deficiências de vitaminas e minerais essenciais, hipoglicemia e desmaio, além de aumentar a probabilidade de a pessoa comer em excesso quando finalmente puder quebrar o jejum.

Os supostos benefícios

Os praticantes do jejum seco dizem que ele possui benefícios como perda de peso, função imunológica melhorada, regeneração celular, redução da inflamação e pele melhor, além de benefícios espirituais.

“Sinto-me melhor do que nunca, com muita energia e [a dieta] é muito boa para os rins. Uma vez que eles descansam por algumas horas, funcionam muito melhor depois”, diz Sophie.

Ela comenta que há alguns desafios psicológicos em adotar uma dieta sem líquidos. “No começo é complicado porque sua boca fica seca e é como se seu cérebro estivesse lhe dizendo que você precisa de uma bebida. Pensamos que precisamos de água, sei que não estou desidratada, mas é preciso paciência para superar nossos desejos”, conta.

Passados esses primeiros momentos, Sophie diz que o jejum seco se torna “muito estimulante”. “É a melhor psicoterapia. Em vez de comer e beber, tenho muito tempo para me concentrar em outras coisas”, argumenta.

“Não é para todos”

Sophie aconselha às pessoas que desejam experimentar a dieta seca a preparar seus corpos com frutas e sucos por alguns dias, antes de começar a jejuar.

Ao mesmo tempo, ela diz entender que ela não seja para todos. “É ótimo em um nível emocional, para liberar os bloqueios – é claro que você também precisa do ambiente apropriado. Não é para todos, tem que vir de dentro”, explica.

Sua família, por exemplo, claramente não compreende suas motivações. “Minha família me perguntou se eu estou em um culto quando contei a eles. Parei de tentar explicar por que eles ficam ainda mais confusos. Eles podem ver que eu treino, durmo menos que eles e estou brilhando e me sinto super energizada. Acho que estou com a melhor aparência que já tive”, afirmou.

Mídias sociais escondem riscos

Dito isso, existe pouca informação de qualidade sobre a dieta seca. Sophie não é uma especialista da área, e confiar somente em sua experiência pode trazer muitos ricos.

O vídeo abaixo, gravado em inglês pelo treinador Thomas Delauer, explica alguns desses riscos, bem como potenciais vantagens da dieta, e informa aos espectadores para NUNCA tentarem fazer jejum seco sem o acompanhamento de um profissional de saúde.

Você pode ligar a legenda automática: [DailyMail, OddityCentral, TrendAlert]

Por Natasha Romanzoti