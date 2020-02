Bom Jardim da Serra recebe emenda do Deputado Rodrigo Minotto

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) esteve na manhã desta quarta-feira (26) em Bom Jardim da Serra reunido com o prefeito Serginho Rodrigues de Oliveira, o vereador e Presidente da Câmara, João Cristiano, e o Comandante do quartel do Corpo de Bombeiros, Soldado BM Rossi.

Na oportunidade, Minotto apresentou uma emenda impositiva no valor de R$ 120 mil para compra de um veículo para a Defesa Civil do município. “Um investimento que fizemos para atender de forma mais ágil e segura as ocorrências em Bom Jardim da Serra.

Conheço a estrutura de atendimento daqui e sei que é exemplo para muitos municípios catarinenses”, coloca Minotto. “O deputado Minotto é cumpridor de promessa, e por isso veio hoje a nossa cidade anunciar esses recursos.