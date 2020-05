Serra catarinense é novamente destaque no Globo Repórter

Programa será exibido na noite desta sexta-feira

A reportagem que percorre os Campo dos Padres e passa pela Coxilha Rica, na Serra Catarinense, volta a ser destaque no Globo Repórter desta sexta-feira (22). O programa realizado pela equipe da NSC TV foi exibido pela primeira vez em agosto de 2018 e mostra pesquisas, descobertas na área da saúde desenvolvidas na região, paisagens e a cultura local.

Alguns dos destaques são os cânions, o Santuário do Veado Campeiro e o território do Leão Baio. Além destas paisagens, a equipe passa ainda pela região da Coxilha Rica, mostrando locais que foram considerados como as primeiras ligações entre as regiões Sul e Sudeste do Brasil.

O programa mostra também como a produção de mel da região catarinense combate o envelhecimento e a forma diferente como as abelhas fazem o produto. A exibição será 22h30, logo após a novela Fina Estampa.