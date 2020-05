Clube do Livro: “Dica do Dia” 21/05/2020

Um dica sinistra para essa quinta-feira! O que você está almoçando?

Jantar Secreto, Raphael Montes

Ano publicação: 2016

Editora: Companhia das Letras

Gênero: terror e suspense

Disponível em: Amazon

Sinopse

Um grupo de jovens deixa uma pequena cidade no Paraná para viver no Rio de Janeiro. Eles alugam um apartamento em Copacabana e fazem o possível para pagar a faculdade e manter vivos seus sonhos de sucesso na capital fluminense. Mas, o dinheiro está curto e o aluguel está vencido. Para sair do buraco e manter o apartamento, os amigos adotam uma estratégia heterodoxa; arrecadar fundos por meio de jantares secretos, divulgados pela internet para uma clientela exclusiva da elite carioca. No cardápio: carne humana. A partir daí, eles se envolvem numa espiral de crimes, descobrem uma rede de contrabando de corpos, matadouros clandestinos, grã-finos excêntricos e levam ao limite uma índole perversa que jamais imaginavam existir em cada um deles.