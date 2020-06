Aumento para 70% de ocupação – Prefeitos flexibilizam atividades de turismo na Serra Catarinense

Os prefeitos da Amures aprovaram em assembleia extraordinária por videoconferência que a partir desta quarta-feira (10), fica autorizada em todo o território da Serra Catarinense a ocupação de 70% da capacidade das atividades exercidas por hotéis, pousadas, albergues e estabelecimentos do gênero.

A flexibilização das atividades de turismo é um primeiro sinal para a retomada econômica do setor que é o mais castigado pela pandemia da Covid-19. Mesmo aprovada pelos prefeitos, as medidas ainda serão submetidas à validação das autoridades sanitárias municipais e regionais, quanto às medidas de enfrentamento à pandemia no âmbito do turismo regional.

Os prefeitos deliberaram também, o transporte coletivo de turistas e de pacientes para tratamento fora de domicílio, que não poderá ultrapassar 50% da capacidade do veículo. A exceção é o transporte coletivo urbano de Lages que opera desde segunda-feira, com lotação máxima de usuários apenas sentados.

Já o transporte de alunos universitários para aulas presenciais obedecerá a regra de 50% de lotação. As medidas são complementadas com uma série de exigências preventivas como lavagem e desinfecção das superfícies nas áreas de circulam das pessoas, medição da temperatura, uso de álcool 70% nas formas líquida, gel, spray, espuma ou lenços umedecidos e medidas diversas como distanciamento mínimo de um metro e meio.

Para os guias de turismo local, o trabalho está permitido desde que os clientes sejam oriundos dos meios de hospedagens locais. E, por enquanto, fica vetada a atividade de guia de outras regiões ou excursões na Serra Catarinense. O presidente da Amures, prefeito de Correia Pinto Celso Rogério Alves Ribeiro, coordenou a assembleia dos prefeitos disse que a flexibilização de algumas medidas não significa relaxamento geral.

Com informações da Amures