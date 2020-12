Verão Seguro: Governo do Estado amplia capacidade da rede hoteleira em SC e reforça regras sanitárias para temporada

Com o objetivo de reduzir a hospedagem clandestina em estabelecimentos sem fiscalização para garantir a segurança sanitária dos visitantes, o governador Carlos Moisés anunciou nesta segunda-feira, 14, novas regras de ocupação para a rede hoteleira na temporada 2020/2021. Pela normativa, fica permitida a lotação de hotéis e pousadas em sua capacidade integral em Santa Catarina. A regra, construída em parceria com representantes do setor turístico, passa a valer a partir do dia 21 de dezembro.



“A saúde dos catarinenses e dos turistas segue como nossa prioridade durante a temporada. Por isso, estamos tomando essa medida que amplia a capacidade de hotéis e pousadas para garantir que as normas sanitárias sejam seguidas. Os empresários serão nossos parceiros na fiscalização e seguimento das regras”, afirma o governador.

O trabalho de elaboração de protocolos para a rede hoteleira vem sendo discutido durante todo o ano. O objetivo das normativas é que as atividades ocorram no verão com o cumprimento de todos os regramentos sanitários. Estão entre eles a recomendação para o uso de máscara, álcool gel e evitar a aglomeração de pessoas.

“Estamos trabalhando de forma conjunta com a Saúde e demais órgãos do Governo do Estado para chegar a esse resultado. Levamos em conta o equilíbrio necessário para esse momento entre a economia do turismo e a saúde de quem está diretamente ligado ao setor. E essa é uma solicitação que tem uma relação direta com o selo do Viaje+ Seguro Santa Catarina. Somos embaixadores do “Safe Travel” do Conselho Mundial de Turismo, então temos os nossos ambientes turísticos regrados e seguros para os turistas e todos aqueles que estão envolvidos com o segmento”, destaca o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Leandro “Mané” Ferrari.

Conheça o VIAJE+ Seguro Santa Catarina

Desde o início da pandemia de Covid-19, a Santur tem atuado junto aos órgãos de Saúde do Estado para definir as medidas aplicáveis ao setor. Assim, foram elaborados protocolos sanitários para os diferentes segmentos, sempre em conjunto com o trade turístico. Para viabilizar assim a manutenção dos negócios do setor a partir do fortalecimento da imagem de Santa Catarina como um destino seguro.

Esse trabalho embasou outra importante ação da Santur para apoiar a cadeia do turismo em Santa Catarina: o Viaje+SC, um programa focado no turismo seguro para visitantes e residentes no estado.

A adesão ao Viaje+SC é voluntária e gratuita. Aqueles que decidem participar do programa assumem o compromisso de cumprir com as boas práticas de higiene para a prevenção da Covid-19 e são reconhecidos com a emissão do selo Viaje+SC em três categorias: bronze, para quem atende às práticas essenciais; prata, para aqueles que vão além das essenciais, e o selo ouro, para estabelecimentos que adotam todas as práticas e recomendações da Saúde.

Os empreendedores interessados, devem efetuar o cadastro no site do programa e fazer uma autoavaliação quanto aos requisitos a serem cumpridos. Posteriormente, atendendo a todos os critérios, são concedidos os selos. Soma-se ao Viaje+SC o selo internacional Safe Travels, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel & Tourism Council – WTTC) em reconhecimento às ações de Santa Catarina na prevenção à Covid-19.

