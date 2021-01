Santur lança Central de Inteligência do Turismo nesta terça-feira

A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) lança nesta terça-feira, 19, às 10h, o espaço que vai abrigar a Central de Inteligência do Turismo do Estado. A estrutura fica na sede do órgão, em Florianópolis, e oferecerá o suporte técnico e tecnológico para o trabalho de coleta, monitoramento e análise de indicadores do setor.

A nova estrutura, ponto de partida para o efetivo funcionamento de uma Central de Inteligência, representa um passo importante para consolidar o modelo de gestão do turismo baseado em dados. A Santur já vem trabalhando com esse objetivo e, recentemente, lançou o Almanach. A ferramenta traz um panorama do setor no estado, reunindo informações como o número de empresas, registros no Cadastur, empregos gerados, tipos de negócios, arrecadação de ICMS, entre outras informações.

Além disso, o trabalho de inteligência no turismo vem ocorrendo em cooperação com a Ufsc, Fecomércio SC e Fecam, que formam a Rede de Inteligência do Turismo de SC, juntamente com a Santur, além do envolvimento do trade turístico e entidades do setor. O foco é a produção de estudos e pesquisas, sistematização, análise e monitoramento de dados.

Durante o lançamento do espaço da Central de Inteligência do Turismo, a equipe da Diretoria de Estudos e Inovação da Santur também vai apresentar a segunda edição do Boletim Almanach – Dados do Verão Catarinense.



Serviço:

O quê: Lançamento da Central de Inteligência do Turismo de Santa Catarina

Onde: Santur / Rua Eduardo Gonçalves D’Ávila, número 301, Itacorubi, Florianópolis

Quando: Terça-feira, 19 de janeiro, às 10h



Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur