Santur e Fapesc lançam edital de R$ 725 mil para estudo de demanda turística no Estado

A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) lançaram nesta segunda-feira, 01 de março, edital para elaboração de um estudo de demanda turística no Estado. Podem se inscrever na chamada 02/2021 professores doutores vinculados a instituições de ciência, tecnologia e inovação (ICTIs). Será escolhida uma proposta no valor de R$ 725 mil.

>>> Confira o edital aqui

As propostas podem ser enviadas até 1° de abril, via plataforma da Fapesc. O prazo para execução do estudo será de 12 meses, a partir da homologação da pesquisa vencedora.

O objetivo da chamada é qualificar, quantificar e traçar o perfil de fluxos de visitantes em diferentes épocas do ano, utilizando metodologias adaptadas às especificidades do estado e ao contexto atual.

“Esse estudo representa um passo fundamental para consolidar a nossa Central de Inteligência do Turismo e uma gestão baseada em dados. Entre outras coisas, o estudo servirá para orientar ações relacionadas aos investimentos, formatação e promoção de produtos turísticos, com campanhas publicitárias dirigidas ou segmentadas sobre os destinos e atrativos do estado”, explica o presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari.

Além disso, com esta ação será possível identificar a percepção da qualidade dos serviços oferecidos e da infraestrutura turística; apontar os hábitos de viagem dos catarinenses – turismo emissivo (dentro e fora de Santa Catarina); e atualizar as informações dos municípios catarinenses, que já realizaram pesquisas de demanda turística.

O presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, explica que esse edital faz parte do Programa #Fapesc@Gov+Pesquisa&Inovação, lançado pela fundação. “Nosso objetivo com o programa é levar ações de ciência, tecnologia e inovação para resolver problemas e desafios da sociedade catarinense que são gerenciados pelos órgãos públicos do Estado”, destaca.

A Santur já é parceira da Fapesc nesse programa, quando lançou em 2020 um edital para desenvolvimento de tecnologias para a área do turismo em Santa Catarina. Participaram também a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural; a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável; a Secretaria de Estado da Administração, a Defesa Civil de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a Controladoria Geral do Estado e a SCPar.

Mais informações sobre esse e outros editais estão disponíveis em http://www.fapesc.sc.gov.br. Confira as ações relacionadas ao turismo em Santa Catarina em www.santur.sc.gov.br.

Por Carla Coloniese

Assessoria de Imprensa Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur