Epagri recebe 70 novos veículos para apoiar atividades da extensão rural e da pesquisa agropecuária

A Epagri recebeu 70 novos veículos modelos Ford KA 1.0 e Ford KA 1.5 completos, que vão apoiar as ações de extensão rural e de pesquisa agropecuária por todo o Estado. A entrega foi na tarde desta terça-feira, 2, na sede da Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, em Florianópolis.

Foram investidos R$ 3.577.920,00, pagos com recursos próprios da Epagri decorrentes dos serviços prestados em todo o estado. “É uma alegria fazer a terceira entrega de veículos na minha gestão, num total de mais de 150 carros entregues”, declarou a presidente da Epagri, Edilene Steinwandter. Ela lembrou que o ato consolida o planejado pela atual diretoria da Empresa, de renovar 10% da frota a cada ano.

Durante a cerimônia, o secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, destacou que a Epagri dá orgulho para todos os catarinenses, fazendo um esforço gigantesco para apoiar os produtores rurais e pescadores de Santa Catarina. “Hoje vemos o resultado da competência da Epagri, que consegue fazer um grande investimento com recursos próprios”, afirmou.







O subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, fez questão de agradecer e mostrar satisfação pelo trabalho feito pela Secretaria e pela Epagri, ressaltando que o ato da entrega dos automóveis é prova de eficiência de gestão. “Esses carros são uma ferramenta de trabalho para que consigamos chegar até os produtores rurais de Santa Catarina, finalizou.

O gerente de extensão rural e pesqueira da Epagri, Darlan Marchesi, explica que o carro é o principal meio usado pelos 502 extensionistas da Empresa para se aproximarem do público beneficiário, formado por agricultores, pescadores, indígenas, quilombolas, jovens, mulheres. “Com essa aquisição será possível reduzir o custo operacional da visita, já que são veículos novos, mais econômicos e que demandam menor manutenção. Aliado a isso, estaremos alinhados ao alcance de uma das metas da Epagri que são as atividades com famílias a campo”, ressalta Darlan.

O gerente e pesquisa e inovação da Epagri, Carlos Orenha, explica que a pesquisa científica aplicada desenvolvida pelos 140 pesquisadores da Epagri não ocorre unicamente nas unidades de pesquisa da Empresa. “A validação e a geração de conhecimento e tecnologias ocorre também dentro de propriedades de agricultores e em áreas de empresas parceiras. A chegada de veículos novos garante segurança de nossa equipe em viagens de coletas de dados, garantindo, indiretamente, a qualidade do trabalho”, diz ele.

A distribuição dos novos automóveis será feita com base em critérios técnicos estabelecidos pelo sistema de gestão de veículos de que a Empresa dispõe. Para a reposição são considerados o ano de fabricação dos carros em circulação, a quilometragem rodada e os gastos com manutenção de cada um.

Por Gisele Dias

Assessoria de imprensa Epagri